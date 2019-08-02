Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar

Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 16,40 TL'den işlem gördü.

Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 16,40 TL en çok 16,40 TL ve İç Çam Fıstığı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 300,00 TL en çok 300,00 TL. - AYDIN

Kaynak: İHA