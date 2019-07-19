Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar

Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı 11,00-13,00 TL'den işlem gördü.

Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu:

Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 11,00 TL en çok 13,00 TL ve St1 Mahlıç, Hazır Tacir Satışı olarak en az 9,80 TL en çok 9,80 TL. - AYDIN

Kaynak: İHA