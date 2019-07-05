Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 11,91 TL'den işlem gördü.
Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 11,91 TL'den işlem gördü.
Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 11,91 TL en çok 11,91 TL; Siyah Salamura Zeytin, Hazır Tacir Satışı olarak en az 5,50 TL en çok 7,95 TL ve Sıra Buğday, Hazır Tacir Satışı olarak en az 1,30 TL en çok 1,44 TL. - AYDIN
Kaynak: İHA
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