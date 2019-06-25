Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar

Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 12,75-17,00 TL aralığında işlem gördü.

Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 12,75 TL en çok 17,00 TL; Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 16,50 TL en çok 22,00 TL ve Sıra Buğday, Hazır Tacir Satışı olarak en az 1,39 TL en çok 1,41 TL. - AYDIN

Kaynak: İHA