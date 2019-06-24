Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar

Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 10,98-17,95 TL aralığında işlem gördü.

Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 10,98 TL en çok 17,95 TL; Siyah Salamura Zeytin, Hazır Tacir Satışı olarak en az 6,00 TL en çok 6,00 TL ve Sıra Buğday, Hazır Tacir Satışı olarak en az 1,42 TL en çok 1,42 TL. - AYDIN

Kaynak: İHA