Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar

Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 10,98-15,70 TL aralığında işlem gördü.

Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 10,98 TL en çok 15,70 TL; Siyah Salamura Zeytin, Hazır Tacir Satışı olarak en az 4,00 TL en çok 10,00 TL ve Sıra Buğday, Hazır Tacir Satışı olarak en az 1,35 TL en çok 1,35 TL. - AYDIN

Kaynak: İHA