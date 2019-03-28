Aydın Ticaret Borsasında Günlük Oluşan Fiyatlar

Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 11,00-12,63 TL aralığında işlem gördü.

Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 11,00 TL en çok 12,63 TL; Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 12,00 TL en çok 28,00 TL ve Siyah Salamura Zeytin, Hazır Tacir Satışı olarak en az 4,00 TL en çok 8,25 TL. - AYDIN

Kaynak: İHA