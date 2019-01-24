Aydın Ticaret Borsasında Günlük Oluşan Fiyatlar

Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 9,46-13,00 TL aralığında işlem gördü.

Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 9,46 TL en çok 13,00 TL; Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 10,75 TL en çok 21,50 TL; Aydın Kestanesi, Hazır Tacir Satışı olarak en az 10,00 TL en çok 21,00 TL ve Siyah Salamura Zeytin, Hazır Tacir Satışı olarak en az 4,00 TL en çok 10,00 TL. - AYDIN

Kaynak: İHA