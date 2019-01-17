Aydın Ticaret Borsasında Günlük Oluşan Fiyatlar

Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 9,25 TL'den işlem gördü.

Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 9,25 TL en çok 9,25 TL; Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 11,25 TL en çok 25,00 TL; Aydın Kestanesi, Hazır Tacir Satışı olarak en az 11,00 TL en çok 18,00 TL ve Sıra Mısır, Hazır Tacir Satışı olarak en az 1,15 TL en çok 1,15 TL. - AYDIN

Kaynak: İHA