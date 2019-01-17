Aydın Ticaret Borsasında Günlük Oluşan Fiyatlar
Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 9,25 TL'den işlem gördü.
Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 9,25 TL'den işlem gördü.
Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 9,25 TL en çok 9,25 TL; Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 11,25 TL en çok 25,00 TL; Aydın Kestanesi, Hazır Tacir Satışı olarak en az 11,00 TL en çok 18,00 TL ve Sıra Mısır, Hazır Tacir Satışı olarak en az 1,15 TL en çok 1,15 TL. - AYDIN
Kaynak: İHA