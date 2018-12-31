Aydın Ticaret Borsasında Günlük Oluşan Fiyatlar

Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 10,25-15,50 TL aralığında işlem gördü.

Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 10,25 TL en çok 15,50 TL ve Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 24,00 TL en çok 25,25 TL. - AYDIN

Kaynak: İHA