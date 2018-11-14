Aydın Ticaret Borsasında Günlük Oluşan Fiyatlar

Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 11,65-16,00 TL aralığında işlem gördü.

Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 11,65 TL en çok 16,00 TL; Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 13,50 TL en çok 23,75 TL; Siyah Salamura Zeytin, Hazır Tacir Satışı olarak en az 5,05 TL en çok 6,30 TL ve St1 Mahlıç, Hazır Tacir Satışı olarak en az 9,35 TL en çok 11,10 TL. - AYDIN