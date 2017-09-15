Aydın Ticaret Borsasında Günlük Oluşan Fiyatlar

Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 13,40-13,80 TL aralığında işlem gördü.



Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 13,40 TL en çok 13,80 TL; Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 8,00 TL en çok 16,00 TL ve Dana, Hazır Tacir Satışı olarak en az 2.933,33 TL en çok 2.933,33 TL. - AYDIN