Aydın Ticaret Borsasında Günlük Oluşan Fiyatlar

Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 13,00-14,50 TL aralığında işlem gördü.



Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 13,00 TL en çok 14,50 TL; Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 8,00 TL en çok 17,00 TL ve Sıra Mısır, Hazır Tacir Satışı olarak en az 0,80 TL en çok 0,81 TL. - AYDIN