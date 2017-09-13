Aydın Ticaret Borsasında Günlük Oluşan Fiyatlar

Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 12,00-14,20 TL aralığında işlem gördü.



Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 12,00 TL en çok 14,20 TL; Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 6,00 TL en çok 16,00 TL; Siyah Salamura Zeytin, Hazır Tacir Satışı olarak en az 3,86 TL en çok 3,86 TL ve Sıra Mısır, Hazır Tacir Satışı olarak en az 0,78 TL en çok 0,82 TL. - AYDIN