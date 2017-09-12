Aydın Ticaret Borsasında Günlük Oluşan Fiyatlar

Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 12,45-13,32 TL aralığında işlem gördü.



Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 12,45 TL en çok 13,32 TL; Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 6,50 TL en çok 13,75 TL; Siyah Salamura Zeytin, Hazır Tacir Satışı olarak en az 3,85 TL en çok 3,85 TL ve Sıra Mısır, Hazır Tacir Satışı olarak en az 0,78 TL en çok 0,80 TL. - AYDIN