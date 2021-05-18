Son dakika haberleri | Aydın Ticaret Borsası Başkanı Fevzi Çondur, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı hibe desteklerini değerlendirdi Açıklaması
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Son dakika haberleri | Aydın Ticaret Borsası Başkanı Fevzi Çondur, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı hibe desteklerini değerlendirdi Açıklaması

Son dakika haberleri | Aydın Ticaret Borsası Başkanı Fevzi Çondur, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı hibe desteklerini değerlendirdi Açıklaması
Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun - Haberler | Ekonomi

Son dakika gelişmesine göre Aydın Ticaret Borsası Başkanı Fevzi Çondur, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çiftçi ve esnafa yönelik açıkladığı yeni desteklerin beklentileri karşılayacağını değerlendirdi.

Aydın Ticaret Borsası Başkanı Fevzi Çondur, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çiftçi ve esnafa yönelik açıkladığı yeni desteklerin beklentileri karşılayacağını değerlendirdi.

Çondur, yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hububat ve bakliyat alım fiyatları ile kuraklıktan zarar gören çiftçilerin borçlarının ertelenmesine yönelik açıklamasıyla üreticilerin nefes aldığını ifade etti.

Aydın'da üreticilerin kuraklıkla karşı karşıya olduğunu vurgulayan Çondur, "Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan hububat ve bakliyat alım fiyatları üreticilerimizin beklentilerini karşılayacaktır. Ayrıca kuraklıktan zarar gördüğü belirlenen üreticilerimizin Ziraat'e ve tarım kooperatiflerine olan borçlarının ertelenmesi de üreticilerimizi bir nebze olsun rahatlatacaktır. Temennimiz çiftçilerimizin bereketli bir sezon geçirmesi yönündedir."

Salgın sürecinde ciro kaybı yaşayan üyelerinin de hibe desteklerinden yararlanabileceğini aktaran Çondur, "KOBİ ve girişimcilerimize destek için hibe ve nefes kredisi adımlarının atılmasını sağlayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'a, Ticaret Bakanı Mehmet Muş'a ve bu süreçte üyelerimizin sorun ve çözümlerini ilgili bakanlıklara ileten TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu'na teşekkürlerimizi iletiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun

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Son dakika haberleri | Aydın Ticaret Borsası Başkanı Fevzi Çondur, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı hibe desteklerini değerlendirdi Açıklaması - Haberler Ekonomi
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