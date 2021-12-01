Aydın Ticaret Borsası üyelerini fuara götürdü

AYDIN (İHA) - Aydın Ticaret Borsası, üyeleri ile birlikte dünyanın en önemli örtüaltı tarım sektörü fuarı olma özelliği taşıyan Growtech Uluslararası Sera, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Ekipmanları Fuarı'nı ziyaret etti.

Aydın ili ekonomisinin ve ticaretinin gelişimi noktasında birçok proje gerçekleştirdiklerini bununla beraber üyeleriyle birlikte ulusal ve uluslararası birçok fuara katılım sağladıklarını ifade eden Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, "Borsamız üyelerinin talepleri doğrultusunda sektöre yönelik değişim ve gelişmeleri yakından takip edebilmeleri, yeni iş birliği sağlayabilmeleri adına fuar ziyaretlerimizi gerçekleştiriyoruz "dedi.

Aydın Ticaret Borsası tarafından düzenlenen fuar ziyaretine üyelerin katılımından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, "Keşfet, büyüt, kazan mottosuyla düzenlenen ve tarım sektörünün isim yapmış firmalarının yer aldığı Growtech Uluslararası Sera, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Ekipmanları Fuarı'nda üyelerimiz, sektörün yenilikçi ürünlerini yerinde inceleme ve firmalarla ikili görüşme imkanı yakaladı. Bu anlamda Borsamız tarafından üyelerimizin talepleri doğrultusunda gerçekleştirmiş olduğumuz fuar ziyaretimiz oldukça verimli geçtiğini söyleyebiliriz" diye konuştu. - AYDIN

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