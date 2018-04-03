Aydın Ticaret Borsası Üyelerine Nefes Kredisi

TOBB öncülüğünde oda ve borsaların katkılarıyla gerçekleştirilecek yeni Nefes Kredisi için imzalar Başbakan Binali Yıldırım, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ve TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katılımlarıyla 31 Mart Cumartesi günü İzmir'de atıldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) Ziraat Bankası, Denizbank, Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım ile imzaladığı Nefes Kredisi protokolü kapsamında Aydın Ticaret Borsası üyeleri 6 ay geri ödemesiz, takip eden 12 ay eşit taksitli olmak üzere düşük faizli kredi kullanabilecek.

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Nefes Kredisi ile ilgili yaptığı açıklamada, "Ülke ekonomisinde çok büyük paylara sahip olan, istihdam sağlayan, ihracat ve ithalat rakamlarının önemli bir bölümünü oluşturan KOBİ'lere nefes aldırmak adına, yeniden hazırlanan 'Nefes Kredisi' protokolü 31.03.2018 tarihinde imzalandı. Bu protokol kapsamında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Oda ve Borsalar toplamda 500 milyon TL'lik mevduatı 6 bankaya aktarmış, bankalar da bu miktarın 15 katı yani 7,5 milyar TL'yi kredi imkanı sağlayacaktır. Borsamız üyesi KOBİ'ler yıllık yüzde 11.88 faiz oranı ile Nefes Kredisinden yararlanabilecekler. Kredinin en yüksek limiti 200 bin TL tutarında olup, Kredi Garanti Fonu (KGF) kredi tutarının yüzde 85'ine hazine destekli kefalet verecektir. Kredi kullanmak isteyen üyelerimiz Borsamızdan alacakları 'Nefes Kredisi Başvurusu'" ibaresini içeren faaliyet belgesiyle Ziraat Bankası, Denizbank, Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım Şubelerine başvurabileceklerdir. Bankalar, KOBİ'nin TOBB Nefes kredisi başvurusunu alarak, KGF ile birlikte krediye uygunluğunu değerlendirerek, değerlendirme sonucu olumlu çıktığı takdirde Bankalar, KOBİ'ye TOBB Nefes kredisini kullandıracaktır. Nefes Kredisi KGF'nin vereceği kefalet ile kullandırılacağı için bankaların risk primleri de sıfırlanmış oluyor. KGF de Portföy Garanti Sistemi ile kendisine yapılan başvuruları aynı gün içerisinde sonlandıracak. Böylelikle işletmeler günler içerisinde kredilerini kullanmış olacaktır. Protokol gereği bankaların TOBB Nefes Kredisi için alacağı masraf kefalet oranının on binde üç ile sınırlı olacak. Dolasıyla bankalar 51 TL'nin üzerinde masraf almayacak. Üyeler düşük faiz ve uzatılmış yeni vadenin yanı sıra düşük masraftan da yararlanacaktır. Üyelerimiz 02 Nisan 2018 tarihinden itibaren Nefes kredisi kullanılabileceklerdir. Hayırlı olması diliyorum" dedi. - AYDIN