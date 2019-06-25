Aydın Ticaret Borsası TÜRİB acentesi oldu

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, TOBB ve Ticaret Borsaları tarafından kurulan Türkiye Ürün İhtisas Borsası A.Ş.'nin (TÜRİB) faaliyete geçmesiyle birlikte Ticaret Borsalarının Elektronik Ürün Senetlerine ( ELÜS) ilişkin borsacılık faaliyetlerinin değişeceğini kaydetti.

Başkan Çondur konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "2018 yılında kuruluşu gerçekleştirilen; TOBB ve Ticaret Borsalarının kurucu ortağı olduğu Türkiye Ürün İhtisas Borsası A.Ş. 'nin (TÜRİB) faaliyete geçmesiyle birlikte Elektronik Ürün Senetlerinin (ELÜS) alım-satım işlemleri, yatırımcılar tarafından aracı olmaksızın http://www.turib.com.tr adresinden erişilip, "TÜRİB İşlem Platformu" üzerinden doğrudan emir girme yoluyla gerçekleştirilecek. TÜRİB'in faaliyete geçmesini takiben, TÜRİB' in Acentesi olan Aydın Ticaret Borsası ELÜS'e ilişkin borsacılık faaliyetlerini gerçekleştirme yetkisine sahip olmuştur. Daha önceden ELÜS'e ilişkin borsacılık faaliyetlerini gerçekleştirme yetkisi olan Borsalarında yetkileri sona erecek olup, tüm ELÜS işlemleri TÜRİB bünyesinde acente olan Borsalar tarafından gerçekleştirilmeye başlanacaktır. Bu noktada, TÜRİB faaliyete geçtiğinde ELÜS işlemleri yapan yatırımcıların işlemlerine devam edebilmesi için TÜRİB'e kayıt olması gerekmektedir. Aydın Ticaret Borsamız, Acentelik hizmeti kapsamında ELÜS yatırımcıları tarafından kayıt yaptırılabilecek Ticaret Borsası'dır. TÜRİB'de işlem yapılan ürünler arpa, buğday, çeltik, fındık, mercimek, mısır, pamuk, soya fasulyesi, zeytin olup ürün yelpazesi ileri ki aşamalarda genişletilerek hizmet verecektir. Yatırımcıların ELÜS işlemlerine ilişkin herhangi bir kesintiye uğramadan devam edebilmesi için Borsamızdan TÜRİB'e kayıt işlemlerini en kısa sürede yerine getirmeleri gerekmektedir. Ayrıca, gerekli teknik alt yapı Borsamızda sağlanmış olup, yatırımcılarımızın Kurumumuz ile irtibata geçmesini beklemekteyiz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA