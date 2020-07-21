Aydın Ticaret Borsası'nda günlük oluşan fiyatlar Aydın Ticaret Borsası'nda natürel ham zeytinyağının kilogramı 13,27 TL'den işlem gördü.

Aydın Ticaret Borsası'nda natürel ham zeytinyağının kilogramı 13,27 TL'den işlem gördü.

Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar hazır tacir satışı olarak şu şekilde oluştu: Natürel ham zeytinyağı 13,27 TL, sıra buğday 1,65 TL, ST1 mahlıç 10,00 TL. - AYDIN

Kaynak: İHA