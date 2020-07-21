Aydın Ticaret Borsası'nda günlük oluşan fiyatlar
Aydın Ticaret Borsası'nda natürel ham zeytinyağının kilogramı 13,27 TL'den işlem gördü.
21.07.2020 11:17 | Son Güncelleme: 21.07.2020 11:22
Aydın Ticaret Borsası'nda natürel ham zeytinyağının kilogramı 13,27 TL'den işlem gördü.
Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar hazır tacir satışı olarak şu şekilde oluştu: Natürel ham zeytinyağı 13,27 TL, sıra buğday 1,65 TL, ST1 mahlıç 10,00 TL. - AYDIN
%100 Doğal, Naturel Sızma Zeytinyağı Fiyatları
Kaynak: İHA