Aydın Ticaret Borsası'nda günlük oluşan fiyatlar Aydın Ticaret Borsası'nda natürel ham zeytinyağının kilogramı 10,75-15.00 TL aralığında işlem gördü.

Aydın Ticaret Borsası'nda natürel ham zeytinyağının kilogramı 10,75-15.00 TL aralığında işlem gördü.

Aydın Ticaret Borsası'nda günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, hazır tacir satışı olarak en az 10,75 TL en çok 15.00 TL. - AYDIN

Kaynak: İHA