Aydın Ticaret Borsası'nda günlük oluşan fiyatlar
Aydın Ticaret Borsası'nda natürel ham zeytinyağının kilogramı 10,75-15.00 TL aralığında işlem gördü.
17.07.2020 10:25 | Son Güncelleme: 17.07.2020 11:12
Aydın Ticaret Borsası'nda natürel ham zeytinyağının kilogramı 10,75-15.00 TL aralığında işlem gördü.
Aydın Ticaret Borsası'nda günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, hazır tacir satışı olarak en az 10,75 TL en çok 15.00 TL. - AYDIN
%100 Doğal, Naturel Sızma Zeytinyağı Fiyatları
Kaynak: İHA