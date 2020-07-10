Aydın Ticaret Borsası'nda günlük oluşan fiyatlar Aydın Ticaret Borsası'nda natürel ham zeytinyağının kilogramı 10,50-15,00 TL aralığında işlem gördü.

Aydın Ticaret Borsası'nda natürel ham zeytinyağının kilogramı 10,50-15,00 TL aralığında işlem gördü.

Aydın Ticaret Borsası'nda günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Natürel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 10,50 TL en çok 15,00 TL ve Kuru İncir Hazır Tacir Satışı olarak en az 15,00 TL en çok 21,00 TL. - AYDIN

Kaynak: İHA