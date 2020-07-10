Aydın Ticaret Borsası'nda günlük oluşan fiyatlar
Aydın Ticaret Borsası'nda natürel ham zeytinyağının kilogramı 10,50-15,00 TL aralığında işlem gördü.
10.07.2020 11:37 | Son Güncelleme: 10.07.2020 12:44
Aydın Ticaret Borsası'nda natürel ham zeytinyağının kilogramı 10,50-15,00 TL aralığında işlem gördü.
Aydın Ticaret Borsası'nda günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Natürel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 10,50 TL en çok 15,00 TL ve Kuru İncir Hazır Tacir Satışı olarak en az 15,00 TL en çok 21,00 TL. - AYDIN
%100 Doğal, Naturel Sızma Zeytinyağı Fiyatları
Kaynak: İHA