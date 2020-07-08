Aydın Ticaret Borsası'nda günlük oluşan fiyatlar
Aydın Ticaret Borsası'nda natürel ham zeytinyağının kilogramı 10,75-15,25 TL aralığında işlem gördü.
08.07.2020 11:35 | Son Güncelleme: 08.07.2020 12:19
Aydın Ticaret Borsası'nda natürel ham zeytinyağının kilogramı 10,75-15,25 TL aralığında işlem gördü.
Aydın Ticaret Borsası'nda günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Natürel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 10,75 TL en çok 15,25 TL ve Sarı Buğday Hazır Tacir Satışı olarak en az 1,55 TL en çok 1,63 TL. - AYDIN
%100 Doğal, Naturel Sızma Zeytinyağı Fiyatları
Kaynak: İHA