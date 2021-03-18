Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı Erdel, 18 Mart Şehitler Günü törenine katıldı

Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı A.Bahri Erdel, 18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla Aydın Valiliği'nde düzenlenen törene katıldı.

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nde, Aydın Valiliği önünde düzenlenen törene Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı A.Bahri Erdel katılım sağladı.

18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü nedeniyle Aydın Valiliği önünde gerçekleşen tören, çelenklerin sunulması ile başladı. Çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla açıklamada bulunan Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı A.Bahri Erdel, "Dünya tarihinde emsali görülmemiş bir zafer olan Çanakkale Zaferi, milli mücadele uğruna bu topraklarda can vermiş olan kahraman şehitlerimizin cesaret ve azminin şanlı destanıdır. Bir ulusun yokluk, açlık, imkansızlıklar içerisinde vatan sevdasıyla tek yürek olduğu kahramanlık mücadelesi olan Çanakkale Zaferi, tüm dünyaya örnek gösterilen bir zaferdir. Bizlere düşen yegane görev, atalarımızın emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti'ni sonsuza kadar yaşatarak, bölünmez bütünlüğümüzü, birlik ve beraberliğimizi korumak, milli değerlerimize sahip çıkarak, bizden sonraki nesillere aktarmak olacaktır. Bu duygu ve temennilerle zaferimizin 106.yıl dönümünde 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'müzü kutluyor. Bu eşsiz vatanımızı bizlere emanet eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz "dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı