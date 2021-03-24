Aydın Ticaret Borsası Korbey Salonu'nda Kuru İncir Satış seansı gerçekleşti

Aydın Ticaret Borsası Korbey Salonu'nda Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Aydın Ajans Amirliği stoklarında bulunan A3-A4-A5 boy kuru incir stoklarının satış seansı gerçekleşti.

Aydın Ajans Amirliği stoklarında bulunan Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü'ne ait A3 - A4- A5 boy kuru incirler teklif alınmak suretiyle Aydın Ticaret Borsası Korbey Salonu'nda satışa sunuldu. İlk seansın 24 Mart 2021 Çarşamba günü gerçekleştiği kuru incir satış seansında A3- 21.60 TL/Kg, A4 20.25 TL/Kg ve A5 19.35 TL/Kg'den satışa sunuldu.

Aydın Ticaret Borsası Korbey Salonu'nda ilk kuru incir satış seansının gerçekleşmesinin ardından açıklamada bulunan Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, "Ülkemizin önemli bir tarımsal ihracat ürünü olan ve dünya üretiminde 1.sırada olduğumuz kuru incir stoklarımızın değerlendirilmesi açısından Aydın Ajans Amirliği stoklarında bulunan kuru incir satış seansını Aydın Ticaret Borsası Korbey Salonu'nda gerçekleştirdik. Tüm üyelerimize hayırlı olmasını diliyorum. Borsamız, bölgemiz tarımsal ürünlerinin katma değerinin arttırılması için çeşitli kurum ve paydaşlarla işbirliği içerisinde olmaya devam edecektir " dedi.

1 numaralı kuru incir satış seansında, piyasa sakin ve alıcısız kapandı. 24- 25 Mart 2021 tarihinden itibaren her hafta Çarşamba ve Perşembe günleri saat 14.00'da Aydın Ticaret Borsası Korbey Salonu'nda kuru incir satış seansı gerçekleşeceği bildirildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı