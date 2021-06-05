Aydın Ticaret Borsası Başkanı Çondur: "İlimizde buğday ekili alan yüzde 37 arttı"

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Aydın'da buğday ekili alanın geçen yıla kıyasla yaklaşık yüzde 37 arttığını bildirdi.

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Aydın'da buğday ekili alanın geçen yıla kıyasla yaklaşık yüzde 37 arttığını bildirdi.

Fevzu Çondur, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentti buğday hasadının sürdüğünü belirtti.

Bu sene ekim alanı, rekolte ve fiyat olarak geçen yıla göre daha yüksek rakamlarda olduğunu ifade eden Çondur, şunları kaydetti:

"2020 sezonunda ilimizde 190 bin dekar buğday arazisinde ekim yapıldı. Bu sene bu rakam 260 bin dekara çıktı. Yani ilimizde buğday ekili alan yaklaşık yüzde 37 arttı. Bu sene rekolte de iyi gidiyor. Verimler iyi seviyelerde. Ortalama 600 kilo ve üzerinde verim alınmakta. 900 hatta 1 ton verim yapan araziler de var. Fiyat da geçen yıl TMO olarak 1,65 kuruş olarak açıklamıştı. Bu yıl 2,25 kuruş olarak açıklandı ama serbest piyasa şu an TMO'dan daha yüksek ve 2,30 kuruştan piyasada alım söz konusu."

Çondur, üreticilerin hem rekolte hem de fiyattan memnun olduğunu, bu yıl 165 bin ton üretim beklendiğin sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necip Uyanık