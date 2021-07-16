Aydın Ticaret Borsası, Aydın'ın ürünlerini tescillemeye devam ediyor

Aydın Ticaret Borsası yöre halkına önemli gelir kaynağı sağlayan ve kırsal kalkınma açısından büyük önem taşıyan "Aydın Çam Fıstığı" coğrafi işaret tescilini aldı.

Aydın Ticaret Borsası yöre halkına önemli gelir kaynağı sağlayan ve kırsal kalkınma açısından büyük önem taşıyan "Aydın Çam Fıstığı" coğrafi işaret tescilini aldı.

Türk Patent ve Marka Kurumu'na 19.06.2019 tarih, C2019/071 numarası ile yapılan "Aydın Çam Fıstığı" coğrafi işaret başvurusu 16.07.2021 tarihinde Türk Patent ve Marka Kurumu ile ilgili kurumlar nezdinde tescillendi.

Aydın Ticaret Borsası, Aydın Çam Fıstığı için Türk Patent ve Marka Kurumu'na yapmış olduğu coğrafi işaret başvurusu Türk Patent ve Marka Kurumu Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Bülteni'nde yayımlanmış olup üç aylık itiraz süresinin tamamlanmasının ardından coğrafi işaret tescil belgesini aldı. Aydın ve ülke ekonomisine katma değer sağlayan Aydın Çam Fıstığı, Türk Patent ve Marka Kurumu ile ilgili kurumların nezdinde incelenmesinin ardından coğrafi işaret sürecini tamamladı.

Aydın Ticaret Borsası olarak bölge yöre halkına önemli gelir kaynağı sağlamakta ve kırsal kalkınma açısından büyük önem taşımakta olan ilimiz tarımsal ürünlerinin haksız rekabetten korunması ve bölgemiz tarım ürünlerinin markalaşması adına çalışmalarına özverili bir şekilde devam ettiklerini ifade eden Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, " Borsamız, coğrafi işaret tescil çalışmaları ile sahip olduğumuz tüm zenginliklerimize değer kazandırmaya, bölgemiz ile bütünleşen tarımsal ürünlerimizi de markalaşma yoluyla rekabet edebilir hale getirmeye devam etmektedir "dedi.

Çondur, ekonomik değeri yüksek aynı zamanda ihracatı yapılan Aydın Çam Fıstığı'nın uluslararası pazarda bilinirliliğinin beraberinde marka değerinin artması adına Aydın Ticaret Borsası olarak "Aydın Çam Fıstığı" için Avrupa Birliği coğrafi işaret çalışmalarına başlayacaklarını belirtti.

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur açıklamasının devamında, "Aydın Çam Fıstığı coğrafi işaret tescil çalışmaları aşamasında danışmanlığımızı yürüten Huriye Özener'e, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Meyve Yetiştirme ve Islahı Anabilim Dalı Prof. Dr. Engin Ertan'a, Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Dr. Burak Erdem Algül'e ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum "dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı