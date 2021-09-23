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Aydın Ticaret Borsası

AA / Ferdi Uzun - Haberler | Ekonomi
Aydın Ticaret Borsası

Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı en düşük 22 lira, en yüksek 39,50 liradan satıldı.

AYDIN (AA) - Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı en düşük 22 lira, en yüksek 39,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:

ÜrünEn düşük (lira)En yüksek (lira)
Kuru incir22,0039,50
Naturel ham zeytinyağı21,5021,50
Sıra mısır2,582,68
Sıra buğday2,652,81

AA / Ferdi Uzun - Ekonomi Haberleri
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