Aydın Ticaret Borsası
AA / Ferdi Uzun - Haberler | Ekonomi
Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı en düşük 22 lira, en yüksek 39,50 liradan satıldı.
AYDIN (AA) - Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı en düşük 22 lira, en yüksek 39,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:
|Ürün
|En düşük (lira)
|En yüksek (lira)
|Kuru incir
|22,00
|39,50
|Naturel ham zeytinyağı
|21,50
|21,50
|Sıra mısır
|2,58
|2,68
|Sıra buğday
|2,65
|2,81
AA / Ferdi Uzun - Ekonomi Haberleri
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