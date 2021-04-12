Aydın Ticaret Borsası
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Aydın Ticaret Borsası

Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun - Haberler | Ekonomi
Aydın Ticaret Borsası

Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 17 lira, en yüksek 36 liradan satıldı.

Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 17 lira, en yüksek 36 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:

ÜrünEn düşük (lira)En yüksek (lira)
Kuru incir17,0036,00
Naturel ham zeytinyağı21,0024,00
Siyah salamura zeytin6,5011,88

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun

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