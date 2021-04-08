Aydın Ticaret Borsası
Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun - Haberler | Ekonomi
Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 17 lira, en yüksek 25 liradan satıldı.
Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 17 lira, en yüksek 25 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünlerin kilogram fiyatları şöyle:
|Ürün
|En düşük (lira)
|En yüksek (lira)
|Kuru incir
|17,00
|25,00
|Naturel ham zeytinyağı
|21,00
|23,00
|St1 mahlıç
|16,50
|17,00
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun
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