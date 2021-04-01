Aydın Ticaret Borsası
Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun - Haberler | Ekonomi
Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı en düşük 20 lira, en yüksek 38 lira 75 kuruştan satıldı.
Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı en düşük 20 lira, en yüksek 38 lira 75 kuruştan satıldı.
Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:
|Ürün
|En düşük (lira)
|En yüksek (lira)
|Kuru incir
|???????20,00
|38,75
|Dana eti karkas
|39,00
|39,00
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun
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