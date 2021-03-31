Aydın Ticaret Borsası
Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun - Haberler | Ekonomi
Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 18 lira, en yüksek 29 lira 50 kuruştan satıldı.
Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 18 lira, en yüksek 29 lira 50 kuruştan satıldı.
Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:
|Ürün
|En düşük (lira)
|En yüksek (lira)
|Kuru incir
|???????18,00
|29,50
|Naturel ham zeytinyağı
|21,50
|23,50
|Siyah salamura zeytin
|5,25
|10,00
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun
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