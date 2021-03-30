Aydın Ticaret Borsası
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Aydın Ticaret Borsası

Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun - Haberler | Ekonomi
Aydın Ticaret Borsası

Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 17 liradan, en yüksek 22 liradan satıldı.

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Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 17 liradan, en yüksek 22 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜrünEn düşük (lira)En yüksek (lira)
Kuru incir ???????17,0022,00
Natürel ham zeytinyağı23,4523,45
Dana eti karkas36,0039,00

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun

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