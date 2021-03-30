Aydın Ticaret Borsası
Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun - Haberler | Ekonomi
Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 17 liradan, en yüksek 22 liradan satıldı.
Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 17 liradan, en yüksek 22 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürün
|En düşük (lira)
|En yüksek (lira)
|Kuru incir
|???????17,00
|22,00
|Natürel ham zeytinyağı
|23,45
|23,45
|Dana eti karkas
|36,00
|39,00
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun
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