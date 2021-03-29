Aydın Ticaret Borsası
Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun - Haberler | Ekonomi
Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 16,50 liradan, en yüksek 28 liradan satıldı.
Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 16,50 liradan, en yüksek 28 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:
|Ürün
|En düşük (lira)
|En yüksek (lira)
|Kuru incir
|???????16,50
|28,00
|Naturel ham zeytinyağı
|21,75
|25,00
|Siyah salamura zeytin
|7,50
|7,50
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun
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