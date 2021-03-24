Aydın Ticaret Borsası
24.03.2021 12:35 | Son Güncelleme: 24.03.2021 12:40
Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 17 liradan, en yüksek 25 liradan satıldı.
Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 17 liradan, en yüksek 25 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:
|Ürün
|En düşük (lira)
|En yüksek (lira)
|Kuru incir
|???????17,00
|25,00
|Naturel ham zeytinyağı
|22,50
|24,00
|Dana eti karkas
|36,00
|39,00
|Sıra mısır
|1,90
|???????1,90
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun
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