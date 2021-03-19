Aydın Ticaret Borsası
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Aydın Ticaret Borsası

19.03.2021 13:17 | Son Güncelleme: 19.03.2021 13:25
Aydın Ticaret Borsası

Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 10,58 liradan, en yüksek 14,50 liradan satıldı.

Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 10,58 liradan, en yüksek 14,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:

ÜrünEn düşük (lira)En yüksek (lira)
Kuru incir ???????10,5814,50
Naturel ham zeytinyağı25,0026,00
Aydın kestanesi24,7625,25
Siyah salamura zeytin6,5012,00

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun

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