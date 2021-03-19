Aydın Ticaret Borsası
19.03.2021 13:17 | Son Güncelleme: 19.03.2021 13:25
Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 10,58 liradan, en yüksek 14,50 liradan satıldı.
Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 10,58 liradan, en yüksek 14,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:
|Ürün
|En düşük (lira)
|En yüksek (lira)
|Kuru incir
|???????10,58
|14,50
|Naturel ham zeytinyağı
|25,00
|26,00
|Aydın kestanesi
|24,76
|25,25
|Siyah salamura zeytin
|6,50
|12,00
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun
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