Aydın Ticaret Borsası
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Aydın Ticaret Borsası

19.02.2021 15:35 | Son Güncelleme: 19.02.2021 15:38
Aydın Ticaret Borsası

Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 16,90 lira, en yüksek 28 liradan satıldı.

Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 16,90 lira, en yüksek 28 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜrünEn düşük (lira)En yüksek (lira)
Kuru incir ???????16,9028,00
Natürel ham zeytinyağı16,3022,00
Aydın kestanesi20,0020,00
Sıra mısır1,761,76

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun

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