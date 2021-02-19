Aydın Ticaret Borsası
19.02.2021 15:35 | Son Güncelleme: 19.02.2021 15:38
Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 16,90 lira, en yüksek 28 liradan satıldı.
Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 16,90 lira, en yüksek 28 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürün
|En düşük (lira)
|En yüksek (lira)
|Kuru incir
|???????16,90
|28,00
|Natürel ham zeytinyağı
|16,30
|22,00
|Aydın kestanesi
|20,00
|20,00
|Sıra mısır
|1,76
|1,76
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun
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