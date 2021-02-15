Aydın Ticaret Borsası
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Aydın Ticaret Borsası

15.02.2021 16:53 | Son Güncelleme: 15.02.2021 16:56
Aydın Ticaret Borsası

Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 17 lira, en yüksek 28,50 liradan satıldı.

Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 17 lira, en yüksek 28,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:

ÜrünEn düşük (lira)En yüksek (lira)
Kuru incir 17,0028,50
Sıra buğday2,482,48
Sızma zeytinyağı21,5021,50
Siyah salamura zeytin10,0018,82

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun

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