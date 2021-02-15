Aydın Ticaret Borsası
15.02.2021 16:53 | Son Güncelleme: 15.02.2021 16:56
Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 17 lira, en yüksek 28,50 liradan satıldı.
Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 17 lira, en yüksek 28,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:
|Ürün
|En düşük (lira)
|En yüksek (lira)
|Kuru incir
|17,00
|28,50
|Sıra buğday
|2,48
|2,48
|Sızma zeytinyağı
|21,50
|21,50
|Siyah salamura zeytin
|10,00
|18,82
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun
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