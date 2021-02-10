Aydın Ticaret Borsası
10.02.2021 12:41 | Son Güncelleme: 10.02.2021 12:44
Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 21,50 lira, en yüksek 23,50 liradan satıldı.
Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 21,50 lira, en yüksek 23,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:
|Ürün
|En düşük (lira)
|En yüksek (lira)
|Kuru incir
|21,50
|23,50
|St1 Mahlıç
|14,20
|15,30
|Salamuralık siyah zeytin
|4,00
|4,00
|Naturel zeytin yağı
|15,25
|15,25
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun
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