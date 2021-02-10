Aydın Ticaret Borsası
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Aydın Ticaret Borsası

10.02.2021 12:41 | Son Güncelleme: 10.02.2021 12:44
Aydın Ticaret Borsası

Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 21,50 lira, en yüksek 23,50 liradan satıldı.

Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 21,50 lira, en yüksek 23,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:

ÜrünEn düşük (lira)En yüksek (lira)
Kuru incir 21,5023,50
St1 Mahlıç 14,2015,30
Salamuralık siyah zeytin4,004,00
Naturel zeytin yağı15,2515,25

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun

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