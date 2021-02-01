Aydın Ticaret Borsası
01.02.2021 12:43 | Son Güncelleme: 01.02.2021 12:43
Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı en düşük 21,25 lira, en yüksek 24 liradan satıldı.
Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı en düşük 21,25 lira, en yüksek 24 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:
|Ürün
|En düşük (lira)
|En yüksek (lira)
|Kuru incir
|21,25
|24,00
|Aydın memecik siyah zeytin
|7,97
|7,97
|St1 Mahlıç
|14,20
|14,20
|Yeşil salamura zeytin
|9,50
|9,50
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun
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