Aydın Ticaret Borsası
27.01.2021 13:31 | Son Güncelleme: 27.01.2021 13:34
Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 17,50 lira, en yüksek 38 liradan satıldı.
Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 17,50 lira, en yüksek 38 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:
|Ürün
|En düşük (lira)
|En yüksek (lira)
|Kuru incir
|17,50
|38,00
|Sızma zeytinyağı
|19,60
|21,50
|Aydın kestanesi
|10,00
|30,00
|Salamuralık siyah zeytin
|4,00
|4,00
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun
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