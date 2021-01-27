Aydın Ticaret Borsası
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Aydın Ticaret Borsası

27.01.2021 13:31 | Son Güncelleme: 27.01.2021 13:34
Aydın Ticaret Borsası

Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 17,50 lira, en yüksek 38 liradan satıldı.

Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 17,50 lira, en yüksek 38 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:

ÜrünEn düşük (lira)En yüksek (lira)
Kuru incir17,5038,00
Sızma zeytinyağı19,6021,50
Aydın kestanesi10,0030,00
Salamuralık siyah zeytin4,004,00

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun

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