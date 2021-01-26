Aydın Ticaret Borsası
26.01.2021 13:17 | Son Güncelleme: 26.01.2021 13:21
Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı en düşük 17,50 lira, en yüksek 33 liradan satıldı.
Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı en düşük 17,50 lira, en yüksek 33 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:
|Ürün
|En düşük (lira)
|En yüksek (lira)
|Kuru incir
|17,50
|33,00
|Naturel ham zeytinyağı
|16,00
|21,63
|Salamuralık yeşil zeytin
|6,20
|6,20
|Aydın kestanesi
|17,00
|23,80
|Salamuralık siyah zeytin
|4,43
|5,00
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun
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