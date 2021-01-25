Aydın Ticaret Borsası
25.01.2021 11:59 | Son Güncelleme: 25.01.2021 12:02
Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı en düşük 20 lira, en yüksek 35 liradan satıldı.
Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı en düşük 20 lira, en yüksek 35 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:
|Ürün
|En düşük (lira)
|En yüksek (lira)
|Kuru incir
|20,00
|35,00
|Sızma zeytinyağı
|17,00
|23,65
|St1 Mahlıç
|14,45
|14,45
|Salamuralık siyah zeytin
|3,73
|3,73
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun
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