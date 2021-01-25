Aydın Ticaret Borsası
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Aydın Ticaret Borsası

25.01.2021 11:59 | Son Güncelleme: 25.01.2021 12:02
Aydın Ticaret Borsası

Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı en düşük 20 lira, en yüksek 35 liradan satıldı.

Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı en düşük 20 lira, en yüksek 35 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:

ÜrünEn düşük (lira)En yüksek (lira)
Kuru incir20,0035,00
Sızma zeytinyağı17,0023,65
St1 Mahlıç14,4514,45
Salamuralık siyah zeytin3,733,73

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun

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