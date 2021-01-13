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Aydın Ticaret Borsası

13.01.2021 15:45 | Son Güncelleme: 13.01.2021 15:48
Aydın Ticaret Borsası

Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 17 lira, en yüksek 30 liradan satıldı.

Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 17 lira, en yüksek 30 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜrünEn düşük (lira)En yüksek (lira)
Kuru incir17,0030,00
Sızma zeytinyağı20,0024,00
Aydın kestanesi21,0025,00

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun

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