Aydın Ticaret Borsası

Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 17 lira, en yüksek 30 liradan satıldı.

Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 17 lira, en yüksek 30 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve kilogram fiyatları şöyle: