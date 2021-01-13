Aydın Ticaret Borsası
13.01.2021 15:45 | Son Güncelleme: 13.01.2021 15:48
Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 17 lira, en yüksek 30 liradan satıldı.
Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 17 lira, en yüksek 30 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürün
|En düşük (lira)
|En yüksek (lira)
|Kuru incir
|17,00
|30,00
|Sızma zeytinyağı
|20,00
|24,00
|Aydın kestanesi
|21,00
|25,00
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun
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