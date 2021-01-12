Aydın Ticaret Borsası
12.01.2021 12:27 | Son Güncelleme: 12.01.2021 12:30
Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı en düşük 20 lira, en yüksek 35 liradan satıldı.
Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı en düşük 20 lira, en yüksek 35 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:
|Ürün
|En düşük (lira)
|En yüksek (lira)
|Kuru incir
|20,00
|35,00
|Sıra buğday
|2,12
|2,12
|Naturel ham zeytinyağı
|13,00
|24,75
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun
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