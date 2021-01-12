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Aydın Ticaret Borsası

12.01.2021 12:27 | Son Güncelleme: 12.01.2021 12:30
Aydın Ticaret Borsası

Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı en düşük 20 lira, en yüksek 35 liradan satıldı.

Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı en düşük 20 lira, en yüksek 35 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:

ÜrünEn düşük (lira)En yüksek (lira)
Kuru incir20,0035,00
Sıra buğday2,122,12
Naturel ham zeytinyağı13,0024,75

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun

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