Aydın Ticaret Borsası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Aydın Ticaret Borsası

14.12.2020 13:37 | Son Güncelleme: 14.12.2020 13:40
Aydın Ticaret Borsası

Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 17,50 lira, en yüksek 35 liradan satıldı.

Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 17,50 lira, en yüksek 35 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünlerin kilogram fiyatları şöyle:

ÜrünEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Kuru incir17,5035,00
Aydın kestanesi15,7321,00
Naturel ham zeytinyağı14,8014,80

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun

İlgili Haberler

Gaziantep Ticaret Borsasından zeytinde markalaşma çağrısı
Gaziantep Ticaret Borsasından zeytinde markalaşma çağrısı
Bursa Ticaret Borsasından üniversite hastanesine yüksek akımlı oksijen cihazı bağışı
Bursa Ticaret Borsasından üniversite hastanesine yüksek akımlı oksijen cihazı bağışı
Başkan Aydın, asgari ücretten vergi yükünün kaldırılmasını istedi
Başkan Aydın, asgari ücretten vergi yükünün kaldırılmasını istedi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Erkan Akçay Donald Trump Ruhsar Pekcan Süleyman Soylu Meral Danış Beştaş
Magazin İrem Derici Demet Özdemir Haluk Bilginer Mustafa Üstündağ
Spor Falcao Çağdaş Atan Samet Aybaba Abdullah Avcı Malcolm Thomas
Tüm Haberler İzmir Adana Erkek Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Aydın Ticaret Borsası - Aydın
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.12.2020 13:43:22. #1.14#
title