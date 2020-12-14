Aydın Ticaret Borsası
14.12.2020 13:37 | Son Güncelleme: 14.12.2020 13:40
Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 17,50 lira, en yüksek 35 liradan satıldı.
Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 17,50 lira, en yüksek 35 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünlerin kilogram fiyatları şöyle:
|Ürün
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kuru incir
|17,50
|35,00
|Aydın kestanesi
|15,73
|21,00
|Naturel ham zeytinyağı
|14,80
|14,80
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun
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