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Aydın Ticaret Borsası

08.12.2020 13:39 | Son Güncelleme: 08.12.2020 13:44
Aydın Ticaret Borsası

Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı en düşük 18 lira, en yüksek 30 liradan satıldı.

Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı en düşük 18 lira, en yüksek 30 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:

ÜrünEn düşük (lira)En yüksek (lira)
Kuru incir18,0030,00
Siyah salamura zeytin5,005,00
Dana eti karkas30,2535,87

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun

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