Aydın Ticaret Borsası
08.12.2020 13:39 | Son Güncelleme: 08.12.2020 13:44
Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı en düşük 18 lira, en yüksek 30 liradan satıldı.
Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı en düşük 18 lira, en yüksek 30 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:
|Ürün
|En düşük (lira)
|En yüksek (lira)
|Kuru incir
|18,00
|30,00
|Siyah salamura zeytin
|5,00
|5,00
|Dana eti karkas
|30,25
|35,87
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun
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