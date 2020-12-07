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Aydın Ticaret Borsası

07.12.2020 16:19 | Son Güncelleme: 07.12.2020 16:22
Aydın Ticaret Borsası

Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı en düşük 17 lira, en yüksek 31 liradan satıldı.

Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı en düşük 17 lira, en yüksek 31 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:

ÜrünEn düşük (lira)En yüksek (lira)
Kuru incir17,0031,00
Aydın kestanesi21,7821,78
Yağlık pamuk çekirdeği2,462,50

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun

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