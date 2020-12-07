Aydın Ticaret Borsası
07.12.2020 16:19 | Son Güncelleme: 07.12.2020 16:22
Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı en düşük 17 lira, en yüksek 31 liradan satıldı.
Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı en düşük 17 lira, en yüksek 31 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:
|Ürün
|En düşük (lira)
|En yüksek (lira)
|Kuru incir
|17,00
|31,00
|Aydın kestanesi
|21,78
|21,78
|Yağlık pamuk çekirdeği
|2,46
|2,50
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun
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