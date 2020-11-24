Aydın Ticaret Borsası
24.11.2020 11:47 | Son Güncelleme: 24.11.2020 11:51
Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en yüksek 34,50 liradan satıldı.
Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en yüksek 34,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürün
|En düşük (lira)
|En yüksek (lira)
|Kuru incir
|16,00
|34,50
|Aydın kestanesi
|10,00
|14,85
|Siyah salamura zeytin
|5,25
|10,00
|Yeşil salamura zeytin
|13,50
|13,50
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun
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