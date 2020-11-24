Aydın Ticaret Borsası
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Aydın Ticaret Borsası

24.11.2020 11:47 | Son Güncelleme: 24.11.2020 11:51
Aydın Ticaret Borsası

Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en yüksek 34,50 liradan satıldı.

Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en yüksek 34,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜrünEn düşük (lira)En yüksek (lira)
Kuru incir16,0034,50
Aydın kestanesi10,0014,85
Siyah salamura zeytin5,2510,00
Yeşil salamura zeytin 13,5013,50

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun

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