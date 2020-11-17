Aydın Ticaret Borsası
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Aydın Ticaret Borsası

17.11.2020 14:19 | Son Güncelleme: 17.11.2020 14:22
Aydın Ticaret Borsası

Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 20 lira, en yüksek 29 liradan satıldı.

Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 20 lira, en yüksek 29 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜrünEn düşük (lira) En yüksek (lira)
Kuru incir 20,00 29,00
Sıra buğday 1,40 1,40
Salamuralık yeşil zeytin 2,43 7,50

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun

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