Aydın Ticaret Borsası
17.11.2020 14:19 | Son Güncelleme: 17.11.2020 14:22
Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 20 lira, en yüksek 29 liradan satıldı.
Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 20 lira, en yüksek 29 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürün
|En düşük (lira)
|En yüksek (lira)
|Kuru incir
|20,00
|29,00
|Sıra buğday
|1,40
|1,40
|Salamuralık yeşil zeytin
|2,43
|7,50
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun
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