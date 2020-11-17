Aydın Ticaret Borsası

Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 20 lira, en yüksek 29 liradan satıldı.

Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 20 lira, en yüksek 29 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve kilogram fiyatları şöyle: